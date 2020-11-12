Erol Bulut'tan sürpriz karar! Fenerbahçe'de oyun planı değişiyor

Millî ara dönüşü on birdeki birçok ismi yenileyecek olan Teknik direktör Erol Bulut, topu da yere indirecek. Kanat ortalarından istediği verimi alamayan genç çalıştırıcı ayağa hızlı pasa geçecek

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Caner ve Gökhan'ın yuvaya dönmesiyle yıllardır özlenen kanat bindirmelerine kavuşan Fenerbahçe özellikle soldan yaptığı hücumlarla dikkat çekiyordu. Ancak Caner'in etkili bindirmeleri ve çok sayıda ortası sarı-lacivertlilere skor anlamında beklediğini veremeyince Erol Hoca taktik değişikliğe gitme kararı aldı. Millî ara sonrası ilk 11'de önemli ciddi bir revizyon yapacak olan genç teknik adam oyuna da müdahale edecek ve artık top yere inecek.

Orta değil pas

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bek bindirmelerinden memnun olan ancak isabetli orta sayısının düşük kalmasından şikâyet eden Erol Bulut, dönen topların rakip atağa dönüşmesinden de rahatsız. Bu sebeple, "Orta değil pas" talimatı veren Erol Hoca, Görerek, bilerek nokta atışı ortalar istiyor. Bunun dışında Fenerbahçe Gustavo ve Sosa'nın organizasyonuyla ayağa seri paslarla hücum edecek. Top tekniği yüksek oyunculara sahip olan sarı-lacivertliler, final paslarını ve son vuruşları da geliştirerek sonuca gidecek.

Cisse göreve hazır

Erol Bulut'un geçen sezon Alanya'da 26'sı ilk 11'de 38 maçta forma verdiği Cisse, Fenerbahçe'de henüz ilk on birde sahaya çıkamadı. Toplam beş karşılaşmada 135 dakika sahada kalıp 1 gol kaydeden Senegalli, Gençlerbirliği karşısında ilk 11 hedefliyor. Cisse, formsuz Samatta'nın sakatlığını fırsata çevirmek isterken Bulut da oyuncusuyla yakından ilgileniyor.