Fatih Altaylı 'yakın tarih bu kadar palavra kaldırmaz' dedi Yılmaz Özdil'i yazdı

Fatih Altaylı, 1939 Erzincan depremiyle ilgili dönemin CHP hükümetini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Yılmaz Özdil'in verdiği tüm bilgilerin yanlış olduğunu yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir depremi ile ilgili olarak da CHP’yi suçlayıp, 1939 Erzincan Depremi’nde Öztrak’ın dedesinin İçişleri Bakanı olduğunu söyleyince Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı'nı “Yanlış biliyor” diyerek düzelten bir yazı kaleme aldı. Ve şöyle yazdı:

“Erzincan depremi olduğunda Celal Bayar Başbakandı. 10. Hükümet işbaşındaydı. İçişleri Bakanı Refik Saydam’dı. Bugünkü Faik Öztrak’ın dedesi Faik Öztrak kabinede yoktu. Celal Bayar Erzincan depreminden 1 ay sonra görevi bıraktı. 11. Hükümet kuruldu. Faik Öztrak anca o zaman, yani depremden 1 ay sonra Bakan oldu.

Özdil'in bu yazısına itiraz Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan geldi. "Ama tarih hele kayıtlı yakın tarih bu kadar palavra kaldırmaz" diyen yazar, Özdil'in verdiği tüm bilgilerin yanlış olduğunu belirtip yazısını böyle tamamladı:

"Palavra inandırıcı olsun diye o kadar sıkı sallanmış ki"

"Asrın yazarı Yılmaz Özdil’in verdiği tüm bilgiler YANLIŞ. 1939 Erzincan Depremi Aralık ayında oldu. Yılın son ayında. Celal Bayar ise Başbakanlığı 1939 yılının Ocak ayında, depremden 10 ay önce bıraktı.

Palavra inandırıcı olsun diye o kadar sıkı sallanmış ki, palavra tarihe inandırıcı olsun diye kulp da uydurulmuş “Refik Saydam depremde İçişleri Bakanı imiş de, çok başarılı olduğu için depremden sonra Başbakan yapılmış.”

Bir yandan da tarih yazarlığına soyunmuş birinin, bu kadar bariz yanlışına mı üzüleyim, yoksa bu yanlışını kimsenin görmemiş olmasına mı bilemedim doğrusu."