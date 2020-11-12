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Parkta tanıştığı kişilere inandı dolandırıldı

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SAMSUN'da 72 yaşındaki bir kişi, parkta tanıştığı dolandırıcıların tuzağına düşerek evlenme vaadiyle 3 koyun ve 7 bin lira da para vererek dolandırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve yalnız yaşayan Muharrem O. (72), İlkadım ilçesi Anıtpark'ta tanıştığı kişilerin evlenme vaadiyle kendisini dolandırdığını belirterek soluğu Samsun Adliyesi'nde aldı.

Muharrem O., "Parkta otururken tanıştığım şahıslardan Aydın G., Aydın K. ve adını Yılmaz olarak öğrendiğim şahıslar beni bir kadın ile evlenmem karşılığında benden 3 koyun ile 7 bin lira para aldılar. Evlenmem için gönderdikleri kadın 5 gün benim evde kaldıktan sonra mahkemesi olduğunu söyleyip yanımdan ayrılıp kaçtı ve geri dönmedi. Söz konusu şahıslardan verdiğim koyun ve paramı geri isteyince bu kez yanıma evlenmek için başka bir kadını gönderdiler. Kadın da beni dolandıran şahıslara 3 bin lira daha ödememi istedi. Ben bu parayı vermeyi kabul etmeyince o kadın da kayıplara karıştı. Beni dolandıranlardan şikayetçiyim" dedi.

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