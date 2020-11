Koronavirüs vakaları patladı! Ölü sayısında korkutan artış

ÇİN'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 290 bin 476, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 52 milyon 481 bin 18’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 36 milyon 706 bin 973’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 10 milyon 708 bin 728 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 247 bin 398’e ulaştığı bildirildi. Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 749 bin 7 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 163 bin 406’ya ulaştığı bildirildi.



Dünya genelinde vaka sayısı olarak beşinci sırada bulunan Fransa’da toplam vaka sayısı 1 milyon 865 bin 538’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 42 bin 535 olarak rapor edildi. İspanya’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 1 milyon 463 bin 93’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 40 bin 105’e yükseldiği aktarıldı.