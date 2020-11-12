ABD'de seçim sonrası vakalar patladı! Yeni tedbirler getirildi

ABD'de bir günde 145 binden fazla vaka sayısına ulaşıldı. Bu rakam salgının başından bu yana bir günde tespit edilen en fazla vaka sayısı. 50 eyaletli Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkede 44 eyalette geçen haftaya göre yüzde 10 fazla vaka bildirildi. Bunlardan 11'inde ise artış yüzde 50 civarında.