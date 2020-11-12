ABD'de seçim sonrası vakalar patladı! Yeni tedbirler getirildi
ABD'de de günlük vaka sayısı rekor artış var. Bir günde 145 binden fazla vaka tespit edildi. Hastaneler alarm verirken çok sayıda eyaletin sağlık sistemi çökme noktasına geldi. New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını vakalarının tekrar yükselişe geçmesi nedeniyle, eyaletteki bar, restoran ve spor salonlarının 22:00 itibariyle kapatılması kararı aldıklarını açıkladı.
ABD'de bir günde 145 binden fazla vaka sayısına ulaşıldı. Bu rakam salgının başından bu yana bir günde tespit edilen en fazla vaka sayısı. 50 eyaletli Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkede 44 eyalette geçen haftaya göre yüzde 10 fazla vaka bildirildi. Bunlardan 11'inde ise artış yüzde 50 civarında.
Virginia, Maryland eyaletleri ve başkent Washington'da günlük vaka sayısındaki artış art arda 8 gün rekor kırdı. Teksas vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk eyalet oldu. Eyalet tek başına Meksika, Peru, Güney Afrika ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı.
Eyalette spor etkinlikleri iptal edildi. Sınır kenti El Paso'da morg kapasitesini artırmak için mobil morglar devreye sokuldu.
Vali Cuomo, Covid-19 salgınına karşı önlem için yürürlüğe konacak yeni kısıtlamanın cuma akşamından itibaren geçerli olacağını, ''virüsün yayılmasında etkili olduğu'' gerekçesi ile ev toplantılarının da 10 kişi ile sınırlandırılacağını belirtti.