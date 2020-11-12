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Eskişehir'de 5 mahallede 6 kadın! Tacizci sapık suç üstü yakalandı

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ESKİŞEHİR'de, 5 mahallede 6 kadına cinsel tacizde bulunan Mehmet Mert U. (25) şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Mert U., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu, Gökmeydan, Kurtuluş, Hacı Alibey ve Ertuğrulgazi mahallelerinde 6 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, kadınları taciz ettiği öne sürülen şüphelinin, Mehmet Mert U. olduğu belirlendi.

Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Mehmet Mert U., geçirildiği sağlık kontrolü ve ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Mert U., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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