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Beşiktaş'tan Mandzukic-Gökhan Akkan atağı

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Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın arasındaki zirveden ortak karar çıktı. Transferde ilk hedefler Mandzukic ve Gökhan Akkan.

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Beşiktaş’ta ocak ayı transfer dönemi için hareketlenmeler şimdiden başladı. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ile keknik Direktör Sergen Yalçın, millî arayı fırsat değerlendirerek Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde bir araya geldi.

Kritik zirveden çıkan en önemli karar transfer konusunda oldu. Şampiyonluk yolunda daha güçlü olmak için kadroya tecrübeli bir kaleci ile kaliteli golcü alınması konusunda fikir birliğine varıldı.

Mandzukic favori
Genç kaleciler Ersin ve Utku’nun tecrübe eksikliğinin kapatılması ve gol yollarında Aboubakar’la birlikte etkili olacak garanti bir santrfor transferi için çalışmalar başlayacak. Golcü için en yakın adaylar ara transfer döneminin sonuna kadar uğraşılan Mandzukic ile Kartal’ın eski yıldızı Cenk Tosun.

Gökhan Akkan tek aday
Siyah-beyazlıların kale için bir numaralı adayı ise Çaykur Rizespor’un 25 yaşındaki file bekçisi Gökhan Akkan.

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