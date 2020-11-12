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Borsa bugün de rekor kırdı! İşte piyasalarda son durum

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Yeni rekora imza atan BIST 100 endeksi bugün de 1298 puana çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide güven ve kredibilite kazanımına odaklanılarak, risk pirimini düşürecekleri yeni bir döneme girildiğini söylemesiyle Dolar/TL, düşüşünü sürdürdü.

Piyasalar 19 Kasım'da açıklanacak olan faiz kararını bekliyor.

Dolar 7.8’in altına kadar geriledi

Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.8’in altına kadar geriledi. Böylece kur piyasaların beklentilerinin tamamen aksine bir karar çıkan ekim ayı PPK toplantı seviyesine de dönmüş oldu.

TL, dolar karşısında geçen hafta cuma gününden bu yana %8’in üzerinde değer kazandı.

Tarihi zirvesini yeniledi

CDS 550 baz puandan 400 baz puanın altına inerken, bankacılık başta olmak üzere hisse senedi piyasasında ani yükselişler yaşandı.

BIST 100 endeksi bugün de 1298 puana çıkarak tarihi zirvesini yeniledi.

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