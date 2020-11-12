Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu gözaltına alındı

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Doğru Parti Genel Başkanı, Devlet ve Sağlık eski Bakanı Rıfat Serdaroğlu Ankara Esenboğa Havaalanında polis tarafından gözaltına alınarak Çubuk Cumhuriyet Savcılığına götürüldü.

Serdaroğlu hakkında bir süre önce İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı konuşma nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” iddiası ile soruşturma açıldı. Çeşme 1. Asliye Ceza Mahkemesi de Serdaroğlu'nun ifadesinin alınması için mevcutlu olarak en yakın savcılığa sevkedilmesi kararı aldı.

Tartışma çıktı

İzmir'deki programını tamamlayarak bugün saat 12.00'de uçakla Ankara'ya dönen Serdaroğlu, Esenboğa Havalimanında uçak körüğünden çıktıktan sonra polis tarafından karşılandı. Bir polis memuru konuyu bildirdi ve “Üzerini arayacağız, seni savcılığa götüreceğiz” dedi.

Bunun üzerine sinirlenen Serdaroğlu, “Ben bu ülkede bakanlık yaptım, siyasi parti genel başkanıyım. Üzerimi arayamazsınız. Bana da sen diye hitap edemezsin benim senin yaşında oğlum var” dedi.

Serdaroğlu, savcıya ifade verecek

Bunun üzerine Esenboğa Koruma Müdürlüğü'nden gelen rütbeli personel duruma el koydu. Serdaroğlu'nun üzeri aranmadı ve Çeşme Asliye Ceza Mahkemesi kararı uyarınca Çubuk Cumhuriyet Savcılığına götürüldü. Serdaroğlu, savcıya ifade verecek.