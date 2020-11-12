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Yusuf Yazıcı Arsenal'in radarında

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Premier Lig ekiplerinden Arsenal, devre arasında Yusuf Yazıcı’yı transfer etmek istiyor.

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Lille'de bu sezon özellikle Avrupa'da yaptığı hat-trickler ile adından söz ettiren Yusuf Yazıcı, inanılmaz form seviyesinin ardından İngiliz devinin radarına takıldı.

Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Milan'a karşı hat-trick yapan 23 yaşındaki genç futbolcu, Milano'da elde edilen 3-0'lık epik galibiyetin mimarı olmuş ve maçın adamı seçilmişti.

Yusuf Yazıcı'nın özellikle Avrupa'daki bu mükemmel performansı dev takımların iştahını kabarttı. Premier Lig temsicisi Arsenal'ın yetenekli oyuncuyu transfer etmek istediği öne sürüldü.

Daily Mail'de yer alan habere göre; Eden Hazard, Nicolas Pepe, Idrissa Gueye ve Dovick Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille'in şimdi de Yusuf Yazıcı'yı yüksek bir bedelle göndermeye hazırlandığını yazdı.

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