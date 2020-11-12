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Ekrem İmamoğlu'ndan Üsküdarlılara güzel haber

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Üsküdar'da Bülbüldere yağmur suyu tünelinde son delme işlemi gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Üsküdar'da yaşam değişecek be 2021 başında işlerimizi tamamladığımızda hem Üsküdar Meydanı hem de Selmanı Pak Caddesi, hiçbir zaman bir daha bu sorunları yaşamayacak" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda gerçekleşen "Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli TBM Çıkış Töreni"ne katıldı.

Yağışlı havalarda Üsküdar Meydanı'nda yaşanan su baskınlarının önüne geçmesi için yapılan 'Bülbüldere Yağmur Suyu Tüneli'nin son delme işlemi gerçekleşti.

Projenin, Üsküdar Sahili ve Çavuşdere arasındaki 822 metrelik bölümünün kazı çalışmasını gerçekleştiren TBM (Tunel Boring Machine -Tünel Açma Makinesi), 21 Mart'ta yer üstüne çıkarılmıştı. Projenin ikinci ve son kademesi kapsamında yer alan 3 bin 200 milimetre çapında, 906 metre uzunluğundaki 'Bülbüldere Yağmursuyu Tüneli'nin delme işlemini gerçekleştiren TBM de görevini tamamladı. Kazı işlemini yapan TBM, Üsküdar Meydanı'nda gerçekleştirilen tören ile yer üstüne çıkarıldı.  

''Hiçbir zaman bir daha bu sorunlar yaşanmayacak''
Tüm çalışmaların 2021 başında sona ereceğini dile getiren İmamoğlu, "Burada bertaraf edilen sorun çok önemli. Mart, Nisan, Mayıs ayında başlatılan işlerin bu hızla sonlandırılması çok değerli. Gerçekten bu anlamda Üsküdar'da yaşam değişecek be 2021 başında işlerimizi tamamladığımızda hem Üsküdar Meydanı hem de Selmanı Pak Caddesi, hiçbir zaman bir daha bu sorunları yaşamayacak" dedi.

Konuşmaların ardından, sahneye kurulan ekrandan, TBM cihazının yeryüzüne çıkması canlı olarak izlendi.

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