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Emre Belözoğlu'ndan koronavirüs itirafı

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı ile birlikte daha önce corona virüs geçirdiğini açıkladı.

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, bugün yapılan antrenmanın ardından daha önce corona virüs geçirdiğini açıkladı.

Belözoğlu, basınla antrenman sonrası yaptığı kısa sohbette, ekibe yeni katılan yardımcısı Selçuk Şahin ve Fenerbahçe İdari Menajeri Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını ve bu teste göre daha önce koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını ifade etti.

Kanlarında antikor çıkan 3 ismin daha önce hiç belirti göstermeden Covid-19 geçirdikleri belirtildi.

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