'Ankara Kuşu' FETÖ'den yargılandığı davada beraat etti

Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık Oktay Yaşar'ın, beraatine karar verildi.

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Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Oktay Yaşar, avukatı Hasan Seymen ile katıldı.

Soruşturmaya ilişkin belgeler okunup dosyaya konuldu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık Yaşar, paylaşımlarında terör örgütü propagandası yapmadığını, paylaşımlarının haber verme ve bilgilendirme amaçlı olduğunu savundu.

Sanık avukatı Seymen de atılan tweetlerde propaganda niteliği olmadığını öne sürerek, müvekkilinin beraatini talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Yaşar'ın "silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan cezalandırılması için kamu davası açılsa da suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle sanığın beraatine karar verdi.

Heyet, sanık hakkında verilen kararın kesinleşmesine kadar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, karar kesinleştiğinde adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Twitter'da "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak sosyal medyada "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle Oktay Yaşar hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla gönderildiği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.



Yaşar'ın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.