Mersin'de yakalandı 5 metre uzunluğunda balıkçılar 5 saatte çıkarabildi

"Normalde bu aylarda çıkmaması gerekiyor"

Bu aylarda normalde köpek balığını Akdeniz’de görmediklerinin altını çizen Polat, "Biz bu balığı Mart ve Nisan aylarında bekliyoruz. Ancak Akdeniz’de havaların sıcak gitmesinden dolayı bu balık karşımıza çıktı. Normalde bu aylarda köpek balıklarına rastlamıyoruz. Bu balık tabi ki çok faydalı. Ciğerlerini çıkardık. Özellikle ciğerlerini kanser hastalarına ücretsiz olarak veriyoruz. Onlar da bunları kür olarak kullanıyor. Dünyada kansere yakalanmayan tek canlı köpek balığıdır. Yani köpek balıklarının eti ve ciğeri inanılmaz faydalıdır. Bu balıkların çok özelliği vardır. Hiçbir balığın ulaşamadığı yerlere bu balıklar ulaşır. 3 kilometre ötedeki bir kokuyu, hareketi hissedebilir, duyabilirler. Diş yapıları da çok keskindir. Bazı köpek balıklarında bu diş sayısı 500’ü bile bulabiliyor" şeklinde konuştu.