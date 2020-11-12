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İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 PKK'lı terörist teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

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 İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında terör örgütüne katılan PKK'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197’ye ulaştı" denildi. 

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