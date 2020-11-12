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İngiltere eski Başbakanı Major: Artık büyük güç değiliz

Demirören Haber Ajansı
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İngiltere'nin eski Başbakanı John Major, Brexit konusunda hükümeti eleştirerek, İngiltere'nin artık "büyük güç" olmadığını iddia etti.

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İngiltere'de 1990-1997 yılları arası başbakanlık görevini yürüten John Major, Brexit süreci hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin küresel nüfuzunun geçmişe dayandığını, ABD'yle yakın ilişkiler ve Avrupa Birliği üyeliğiyle de güçlendiğini söyleyen eski başbakan, ulusal çöküşe giden yolun "halinden memnun olma" ve "nostaljiden" geçtiği uyarısında bulundu.

Artık büyük bir güç değiliz

"Artık büyük bir güç değiliz. Asla bir daha öyle olmayacağız. Neredeyse 8 milyarlık dünyanın yüzde birinden de azı Britanyalı" diyen Major, Brexit hakkında hükümeti eleştirdi.Major, "konsensüs olmadığını" ve Brexit'in "bastırılması zor bir popülizmi" açığa çıkardığını ifade etti. Major ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı Birleşik Krallık'ı bir arada tutmak için İskoçya'da iki referandum gerçekleştirme çağrısında bulundu.

AB tasarının geri çekilmesini istiyor

Avrupa Birliği, İngiltere'nin Brexit anlaşması kapsamındaki yasal taahhütlerini zayıflatan yeni İç Piyasalar Yasası nedeniyle Londra aleyhine yasal işlem başlattığını duyurmuştu.

İngiltere'nin hedefi

Öte yandan 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma'ya (CPTPP) katılmak isteyen İngiltere'nin, Japonya ile yapılan ticaret müzakerelerini bu konuda atılmış bir ön adım olarak gördüğü kamuoyuna yansımıştı.

Brexit süreci nasıl işledi?

Öte yandan, İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. İngiltere'deki uzun süren tartışmaların ardından AB'yle varılan anlaşma geçen sene aralık ayında parlamentoda kabul edilmiş ve İngiltere, 31 Ocak'ta AB’den ayrılmıştı. Taraflar daha sonra başta ticaret olmak üzere her alandaki ilişkileri belirleyecek anlaşmalar için masaya oturmuş, ancak görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti. 31 Aralık'ta sona erecek geçiş süresi boyunca anlaşmaya varılamaması durumunda İngiltere, AB'den anlaşmasız olarak ayrılacak ve iki taraf arasındaki ticaret, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yürütülecek.

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