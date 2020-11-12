İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cemevi açılışı! 150 proje arasından seçildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi”ne yaptığı ziyarette 'Uluslararası yarışma sürecinde 150’ye yakın proje arasından birinci çıkanı burada uyguladık' dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde temelini attığı Kavaklı Mahallesi’ndeki “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi”nde incelemelerde bulundu.

İnceleme gezisinde İmamoğlu’na, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

Çalık ve Polat, bitme aşamasına gelen inşaatla ilgili İmamoğlu’nu bilgilendirdi. Cemevi ve kültür merkezinin farklı bölümlerini gezen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını tesisin konferans salonunda yanıtladı. Cemevi inşaatının kendisinin döneminde açılan uluslararası yarışma süreciyle başladığını belirtti.

“150 proje arasında seçildi''

Yarışmaya, 150’ye yakın projenin katıldığını aktaran İmamoğlu, “O yarışmadan birinci çıkanı burada uyguladık. İkinci, üçüncü ve dördüncü olarak da tanımladığımız projeler de şu an başka yerlerde, örneğin; Gökçeada’da, Hacıbektaş’ta uygulanıyor” dedi.

Projenin, bir cemevinin tüm ihtiyaçları düşünülerek ve tartışılarak hayata geçirildiğini kaydeden İmamoğlu, “Çok etkilendik biz o süreçten. Katılımcıların hassasiyeti, jürimizin en derine inerek, süreci analiz etmesinden çok etkilendim. Bir başka boyutu; biz, o dönemde tümüyle burayı tahsis edip, ihalesini yapıp, tamamen bütçesi de Beylikdüzü Belediyesi’nden harcanarak, yani bir belediye kendi resmi bütçesinden nasıl resmi camii yapıyorsa, cemevi de gayet tabii yapabilir anlayışıyla, yurttaş eşitliğinin de bir karşılığı olarak böylesi bir adım attık” diye konuştu.

'2021 yılında hediye edeceğiz'

İmamoğlu, “Buranın bir benzeri var mı” sorusuna, “Bir benzeri yok. Biz, aslında bu yaklaşımın, bir ilham kaynağı olacağını da düşünüyoruz. İstanbul’da da bu anlamda ve bu yaklaşımda da Alevi vatandaşlarımızın talepleri var. Çok sıkışık noktalarda ibadetlerini yapmak zorunda oldukları yerler var. Şu anda Büyükşehir Belediyesi olarak da bu alanlarda, aynı bu tarzda ve bu yaklaşımla, katılımcı modellerle yeni cemevleri yapmak istiyoruz. İstanbul halkına, Alevi vatandaşlarımıza umut ediyorum 2021 yılında hediye edeceğiz. Öyle de bir yol haritamız var.

Alevi- Bektaşi inancının değerlerini mimari özelliklerinde yansıtması hedeflenen “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi” projesi, sadece Beylikdüzü için değil Türkiye için de örnek oluşturacak bir yapıda hazırlandı. Yaşam Vadisi’ne komşu olacak olan Beylikdüzü Cemevi’nin projesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23.Maddesi’ne göre Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal, tek kademeli, mimari proje yarışması olarak düzenlendi.

Birinci olan proje hayat buldu

Yarışma sonucu birinci olan projede, yapı ve peyzaj mimarisinde iç – dış sürekliliğini bozmayacak şekilde doğal taş dokusu kullanıldı. Üst katlarında ahşap strüktür ve dokuların tercih edileceği proje, Kavaklı Mahallesi’nde bulunan 7 bin 800 metrekarelik bir alanda yapıldı.

Aynı zamanda Kültür evi olan proje, örnek bir kentsel tasarım ve peyzaj projesi olarak da ele alındı. 2 bin 230 metrekarelik bir alanda inşa edilmesi öngörülen cemevi ve kültür evi, Kavaklı Mahallesi’nde ulaşılabilir bir kamusal mekân yarattı. Merkez, 37 araçlık bir otopark alanına da sahip.