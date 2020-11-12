İstanbul'da bacağından 30 yeleğinden 70 tane çıktı! Piyasa değeri 600 bin TL

KUVEYT’ten İstanbul’a gelen Mısır uyruklu bir yolcunun üzerinden çıkanlar şoke etti. Vücut yapısı ve yürüyüşünden şüphelenen polisler tarafından yakalan şüphelinin üzerinden 100 adet cep telefonu çıktı.

Abone ol

Kuveyt'ten gelen Mısır uyruklu şüpheli yeleğine 70 adet, bacaklarına sarılı halde ise 30 adet kaçak cep telefonunu Türkiye'ye sokmaya çalıştı. Risk analiz polisleri ise yolcunun şüpheli tavırlarından şüphelendi ve kontrol noktasına yönlendirdi. Mısır uyruklu şüphelinin vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelenen ekipler önce izledi, ardından durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Üzerindeki kabarıklık fark edilince şüpheli yolcu kabinine götürüldü.



Kontrol noktasında üzerinden 100 adet cep telefonu çıkarılan şüpheli polis merkezine götürüldü. Polis merkezinde kaydedilen görüntülerde arama esnasında şüphelinin sinir krizi geçirdiği anlar da kaydedildi. Polislerin verdiği suyu içen şüphelinin kafasına vurarak dövünmeye başladığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.



Piyasa değeri 600 bin lira

Şüphelinin üzerinden çıkan 100 adet cep telefonunun piyasa değerinin ise 600 bin lira olduğu belirlendi. Sorguya alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.