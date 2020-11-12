İngiliz yazar Türkiye'nin hayalet köyünü ziyaret etti! Anlattıkları herkesi şaşırttı

Kayaköy, Türkiye’nin güneybatı kıyılarında Fethiye yakınlarında bulunuyor. Hisarönü’ndeki İngiliz publarına, dans kulüplerine ve dövme salonlarına birkaç kilometre mesafede. Ancak oralar turistle kaynarken Kayaköy’e uğrayanların sayısı çok az. Beni oraya çeken ise bu terk edilmiş köyün tam da bu gizemli havasıydı.