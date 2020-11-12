İngiliz yazar Türkiye'nin hayalet köyünü ziyaret etti! Anlattıkları herkesi şaşırttı
İngiliz BBC Seyahat yazarlarından Elizabeth Warkentin, geçtiğimiz yıllarda hayalet köy Kayaköy'ü merak etti ve yola koyuldu.
İngiliz BBC Seyahat yazarı Elizabeth Warkentin, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin hayalet köyü Kayaköy'ü merak etti ve yola koyuldu. Warkentin, Kayaköy için "1923'te Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan nüfus mübadelesi anlaşmasına kadar Müslümanlarla Hristiyanlar Kayaköy'de uyumlu bir hayat sürüyordu.
Bugün ise bir hayalet köye dönüşen bu yer, eski güzel günleri hatırlatan dokunaklı bir simgeye dönüşmüş" diyor. Warkentin, Kayaköy'ü gezdi ve gözlemlerini paylaştı.
İşte bir İngiliz'in gözünden Kayaköy...
Kayaköy, Türkiye’nin güneybatı kıyılarında Fethiye yakınlarında bulunuyor. Hisarönü’ndeki İngiliz publarına, dans kulüplerine ve dövme salonlarına birkaç kilometre mesafede. Ancak oralar turistle kaynarken Kayaköy’e uğrayanların sayısı çok az. Beni oraya çeken ise bu terk edilmiş köyün tam da bu gizemli havasıydı.
Köy, bir tepenin yamacında kurulmuş. Otlarla kaplı patikalardan geçip kırılmış taş basamakları tırmanırken, çam, nar ve incir ağaçları arasında, akşam güneşinin bal rengi ışığı altında 300-400 kadar taş evin kalıntılarını görüyorum.