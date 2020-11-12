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Anlaşma sonrası kaybolan Paşinyan ortaya çıktı: 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık

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AZERBAYCAN ile imzaladığı Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra ülkesinde sert şekilde protesto edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kaçtığı iddia edilmişti. Facebook'tan açıklama yapan Paşinyan, "Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık" diye konuştu.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya ve Azerbaycan Devlet Başkanları ile anlaşma imzalayarak yenilgiyi kabul etmişti.

Dağlık Karabağ anlaşmasından sonra eleştirilerin hedefi haline gelen Paşinyan'ın kaçtığı belirtilirken, ülkede Paşinyan aleyhine protestolar düzenlendi.

Muhalefet partileri bir araya gelerek Paşinyan'ı istifaya davet etti ve bunun için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı.

"20 bin askerin çemberinde kalacaktık

Ermeni basını Paşinyan'ın sokağa çıkması durumunda Linç edileceğini belirtirken, Paşinyan günler sonra Facebook üzerinden açıklamada bulundu. Paşinyan yaptığı açıklamada, “Bildiriyi imzalamasaydım 20 bin asker ve subayın çemberinde kalacaktık” dedi.

Ermeni kanalları açıklamasına yer vermedi

Öte yandan Ermenistan'da yayın yapana kanallar Paşinyan'ın Facebook üzerinden yaptığı yayını vermedi. Haber yapan sitelerde de Paşinyan'ın konuştuğu sırada konuyla ilgili bir haber yer almadı.

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