ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ortaöğretim sınavına giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.Abone ol
2020-KPSS Ortaöğretim sınavına giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." dedi.