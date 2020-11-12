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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün:2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlandı

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-KPSS Ortaöğretim sınavına giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

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2020-KPSS Ortaöğretim sınavına giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada "2020-KPSS Ortaöğretim sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız http://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir." dedi.

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