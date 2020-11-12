Gözde Seda Altuner kimdir kaç yaşında hangi dizilerde oynadı?

Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren oyuncu merak konusu oldu. Tekirdağ'ın ileri gelen ailelerinden biri olan Haluk Güçlü ve Derin'in annesini oynayan Gönül karakterine Gözde Seda Altuner hayat veriyor. Peki kimdir Gözde Seda Altuner kaç yaşında hangi dizilerde rol aldı?

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Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterine hayat veren Gözde Seda Altuner, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kanal D ekranlarının popüler dizisi Sadakatsiz'de Gönül karakteri ile rol alan Gözde Seda Altuner, daha önce pek çok bilindik dizi ve film projesinde yer almıştı. Peki, Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner kimdir, nereli kaç yaşında? İşte, Gözde Seda Altuner'in oynadığı diziler ve filmler

Sadakatsiz'de Gözde karakterini canlandıran Gözde Seda Altuner 1982 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya geldi. Güzel oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.. Seda Altuner oyunculuğun yanı sıra, senaryo yazarı olarak da çalışmalarda bulundu. İlk kamera önü oyunculuk deneyimini ise 2005 senesinde Ev Hapsi isimli dizi ile gerçekleştirdi. Daha sonra bir çok sinema ve dizi projesinde rol aldı.

Cast-ı Olan mı Var adlı kısa filmin senaryosunu yazdı ve ayrıca rol aldı.

Gözde Seda Altuner kimdir:

2020 – Sadakatsiz (TV Dizisi 2020)

2018 – Söz Vermiştin (Bilge)

2018 – Avlu

2018 – Street / Cadde (Kısa Film)

2016 – Paramparça (Leyla Baltacı)

2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2013 – Celal ile Ceren

2011 – Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu, Kısa Film)

2010 – Öyle Bir Geçer Zaman ki

2009 – Çılgın Kanal (Sevcan)

2009 – Melekler ve Kumarbazlar

2008 – İş Arıyoruz (Pelin)

2007 – Hayat Kavgam

2007 – Eşref Saati (Lütfiye)

2005 – Ev Hapsi

Kırklı yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Tekirdağ’da tanınan bir aileden geliyor. Erken yaşta Haluk ile evlenmiş ve bu evlilikten kızı Derin ile oğlu Demir dünyaya gelmiş. Cemiyette saygın bir kadın. Zengin görünmekten kaçınmıyor. Kimi zaman iyi bir anne; kimi zaman ise çocuklarına, kendi yapamadıklarının misyonunu yüklemekte. Özellikle Derin’in hem kendini geliştirmesi hem de evlenip iyi, dışarıdan bakanların gıpta edecekleri saygın bir evlilik gerçekleştirmesi konusunda fazlasıyla hassas.