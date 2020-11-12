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Adalet Bakanlığı hangi alanlarda personel alımı yapacak?

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Adalet Bakanlığı personel alımı duyurusu yaptı ve farklı branşlarda toplam 418 yeni personele istihdam sağlayacağını bildirdi. Bu haberin ardından Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman, hangi branşlara kaç kii lınacak araştırması başladı. Adalet Bakanlığı personel alımı 2020 başvuru formu

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Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 418 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki Adalet Bakanlığı hangi alanlarda personel alımı yapacak? Başvuru şartları ve başvuru tarihleri nedir?

Resmi Gazete’de yayımlanan habere göre Adalet Bakanlığı 418 personel alacak. Personel adayı olmak isteyen binlerce aday personel alımının hangi alanlarda olduğunu, şartlarını ve başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Adayların merak ettiği diğer bir konu ise Adalet Bakanlığı personel alımının sözlü sınava mı yoksa yazılı sınava mı tabi tutulacağı.

Adalet Bakanlığı sözlü sınavla mı yazılı sınavla mı alım yapacak?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, sözlü sınav ile alım yapacak. Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adalet Bakanlığı hangi alanlarda personel alımı yapacak?
Bakanlığın merkez teşkilatına;

-12 istatistikçi,

-3 mimar,

-2 diyetisyen,

-1 şehir plancısı ile

Taşra teşkilatındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine;

-144 psikolog,

-100 pedagog ve

-156 sosyal çalışmacı alınacak.

Sınava, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday çağırılacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihleri
Adaylar, başvurularını 25 Kasım'a kadar "https://pgm.adalet.gov.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ilan edilecek.

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