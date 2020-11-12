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Dolar sert çakıldı! Türk Lirası değer kazanmaya başladı piyasalar rahatlıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomide yeni yol haritası piyasalara olumlu yansıdı ve dolar-euro kademeli olarak düşüşe geçti. Dolar/TL 7.72, euro/TL ise 9.12 seviyelerinde işlem görüyor.

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Döviz kurları bu hafta Türk Lirası cinsinden varlıkları destekleyen yoğun ekonomi gündemiyle birlikte sert düşüşünü sürdürüyor. Türk Lirası'ndaki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL, bugün 7.70 seviyelerine kadar indi.

Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL'deki değer kazancı belirginleşirken hafta boyunca gerileyen dolar/TL 7.72, euro/TL 9.12 düzeyinden el değiştiriyor.

14:45 itibariyle piyasalar

09:51 itibariyle piyasalar

Yüzde 10'luk düşüş kaydedildi

Geçen haftayı 8.51'den kapatan kur bu hafta kademeli olarak geri çekilerek 8 seviyesinin altına indi. Bugün de kurda yüzde 1'e varan düşüş kaydedildi. Böylelikle kurda cuma günü görülen zirveye göre yüzde 10'luk düşüş kaydedildi.

Takip edilecek gelişmeler

Yurt içi piyasalar, ekonomi yönetimi ve Erdoğan'dan gelen destek mesajlarını fiyatlarken gözler gelecek hafta açıklanacak olan faiz kararında.

Uzmanlar bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, ECB Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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