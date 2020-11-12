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Kremlin'den çarpıcı açıklama: Putin, Erdoğan'ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ediyor

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ettiğini belirterek Dağlık Karabağ konusunda fikir ayrılıklarının Türk partnerlerle olan diyalog sırasında çözüleceğini vurguladı.

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Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, “Biliyorsunuz en başından beri farklı bakış açılarımız vardı. Rusya, BM, ABD, Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri krizin siyasi-diplomatik yolla çözümünden başka alternatif olmadığından emin taraflar. Daha önce olduğu gibi şimdi de bu bakış açısına sahibiz. Türkiye’nin ise farklı bir bakış açısı mevcut” ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı güven ve işbirliğine kıymet veriyoruz"

Yine de Rusya ile Türkiye arasındaki etkileşimin birçok bölgesel konunun çözümünde etkisini gösterdiğini kaydeden Peskov, “Bu etkileşime, karşılıklı güven ve işbirliğine kıymet veriyoruz” diye konuştu.

Biliyorsunuz, devlet başkanımız da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ediyor.

"Fikir ayrılıklarını çözüme kavuşturacağız"

Peskov, açıklamalarını şöyle devam etti: Biliyorsunuz, devlet başkanımız da Türk mevkidaşının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ediyor. Liderler çok sıkı ve sağlam bir diyalog yürütüyor, ancak elbette bu tarz karmaşık meselelerde yaklaşımlar konusunda nüanslar, fikir ayrılıkları oluyor. Bunları da Türk partnerlerimizle gerçekleştireceğimiz diyalog sırasında çözüme kavuşturacağız.

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