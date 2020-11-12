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Alev Alev dizisi oyuncuları Çelebi Kayabeyli kimdir gerçek adı?

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Show TV'nin son dizi bombası Alev Alev 2. bölümü ile ekrana geliyor. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizinin oyuncu kadrosu da olay oldu. Özellikle dizide Çelebi Kayabeyli karakterine hayat veren oyuncu Cem Bender merak konusu oldu.

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SHOW TV'nin fragmanı ile büyük ses getiren dizisi Alev Alev 1. bölümü ile ekrana geldi ve sosyal medyada olay oldu. Çıkan bir yangınla bambaşka olan hayatları anlatan Alev Alev'in konusu oyuncu kadrosu da gündemde . Dizide Çelebi Kayabeyli karakterine hayat veren oyuncu Cem Bender ise en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Cem Bender kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? 

Cem Bender
ÇELEBİ KAYABEYLİ (CEM BENDER)
Cemre’nin kocası ve Güneş’in babası. Ülkenin en saygın iş adamlarından eski bir belediye başkanı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir adam olan Çelebi’nin herkesten sakladığı bir yüzü var. Manipülatifliği ile Cemre’ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetin üstünü örterek herkesi kendine inandırmayı başarır.

1 Ocak 1965’te Trabzon'da doğan Cem Bender, lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde bitirdi. Arkasından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Şehir Bölge Planlama bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Cem Bender, Seher Vakti, Sultan Makamı, Güz Sancısı, Saklı Yüzler, Kurt Seyit ve Şura ve Evdeki Yabancılar gibi projelerde yer aldı.

1990’da sinema ile tanışan ünlü oyuncu Cem Bender, ‘Berdel’ filminde Mahmut karakterine hayat verdi. Ardından Arapsaçı, Sultan Makamı, Esir Kalpler, Seher Vakti, Saklı Yüzler, Rüya Gibi, Güz Sancısı, Kara Yılan, Labirent, Güldünya, Ağır Roman Yeni Dünya, Evdeki Yabancılar, Muhteşem Yüzyıl, Çıplak Gerçek, Sessiz, Kurt Seyit ve Şura Gülperi, Senin Hikayen gibi dizi ve filmlerinde oynayan Cem Bender, Altın Portakal Ulusal Film Yarışması En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

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