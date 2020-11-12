Sergen Yalçın Beşiktaş'tan istifa edecek mi? İlk kez konuştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''Sergen Yalçın ile yolları ayırdığınız söyleniyor." sorusuna "Sizden duydum. Doğru değil. Biz Sergen hoca ile yola devam ediyoruz." şeklinde yanıt verdi. Sergen Yalçın da konuyla alakalı konuştu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, beIN Sports Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ahmet Nur Çebi, ''Sergen Yalçın ile yolları ayırdığınız söyleniyor. Teknik direktör arıyor musunuz?" sorusuna ''Sergen Yalçın ile devam ediyoruz, Ayrılma gibi bir düşüncemiz yok, çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Ben, hocamla yoluma devam ediyorum. Böyle günlerde ne ben ne de hocam Beşiktaş'ı yalnız bırakmayız. Bu haberler kasıtlı olarak çıkartılıyor" şeklinde yanıt verdi.

Sergen Yalçın'dan açıklama

Görevi bırakacağı iddia edilen Sergen Yalçın ise, "Beşiktaş benim için normal bir kulüp değil. Benim Beşiktaş'ta görevi bırakma, başlama gibi bir lüksüm yok. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın: "Ben Beşiktaş kimliği olan, camianın sembol isimlerinden biriyim. Ayrılmak istemem gibi bir durumun olması mümkün değil." pic.twitter.com/ZDafou2T6N — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 12, 2020



''Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık''

Tedirgin olduğunun altını çizen Ahmet Nur Çebi, ''İnişler çıkışlar olabilir. Beşiktaş için çalışıyoruz. İkimizin de hedefi Beşiktaş olduğunda göre yollarımız ayrılmayacak. Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık." dedi.

''Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu''

Transferler konusuna değinen Çebi, ''Transferleri biz yaptık, hepimiz bir arada yaptık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu. Ancak aldığımız oyuncuların hiçbirinde hocamız, 'Bunu istemiyorum almayın.' demedi. Özellikle taraftarsız oynamanın bizim gibi köklü kulüpleri çok etkilediğini düşünüyorum. Beşiktaş taraftarının, takım üzerinde etkisi herkes tarafından biliniyor. Maalesef bundan yoksun oynuyoruz. Bunun da etkili olduğunu düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Cenk Tosun gelecek mi?

Cenk Tosun konusuna değinen Ahmet Nur Çebi, ''Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bir forvet istiyorum. Böyle bir eksiğimiz var. Limitlerimiz uygun olduğu şartlarda bunu gerçekleştirmek kafamızda var. Cenk'in ismi de geçiyor ama şu anda Everton'a oynuyor. Beşiktaş'ta top oynama şansı olursa bunu denemek isterim. İstediğim bir futbolcu." ifadelerini kullandı.

''Hoca buna uygun biridir''

Sergen Yalçın'la ilgili konuşan Çebi, ''Sergen'i yine de alırdım. Şöyle bir şey kabul etmiyorum, yönetici olarak taraftar baskısıyla hoca alan biri değilim. Sergen'i takdir ediyorduk. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik. Hoca buna uygun biridir. Getirmemizin sebebi budur" dedi.

Kadro dışı bırakılan futbolcular

Kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili düşüncesini ifade eden Çebi, ''2.5 milyon euro alan birinin sözleşme yapmışsınız ve faydası yok. Yerine 500 bin euroluk topçu alıyorsunuz. Yüklediğiniz yük 500 bindir. 500'lük topçu katkı veriyorsa 2.5'u görmezsiniz. Çalışmayan arabayı ha garaja ha sokağa çekmişsiniz.'' dedi.

''Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur''

Kalecilere güvendiklerinin altını çizen Çebi, ''Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edeceksiniz. İkisinden de şahsen çok umutluyum, hocamız da onlardan çok umutlu. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz. Beşiktaş'ın hedefi şampiyonluktur. Benim hedefim bu. Hocamın da hedefi bu. Futbolcuların da hedefi bu. Bizim hedeften şaşmamızı gerektiren, 1-2 mağlubiyet söz konusu olamaz.

Vida'nın covid testi pozitif çıktı

Pandemi konusuna değinen Çebi, ''Pandemi nedeniyle bazı arzu ettiğimiz adımları atamıyoruz. Antep dönüşü 4-5 oyuncunun corona virüs testi pozitif çıktı. Milli Takım maçında Vida'nın covid testi pozitif çıktı. Vida'sı, ötekiler var. İsim vermek istemiyorum. Defansın tamamı neredeyse yok oldu.'' ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı konusu

Abdullah Hoca'ya kızgın olmadığını dile getiren Çebi, ''Abdullah Hoca'ya kızgın olmak söz konusu değil, kırgın olmak haddime değil. Hocamız o an gerçekten üst üste yenilgiler, mağlubiyetler yordu. O da çok bunaldı. Kendisiyle yapmış olduğum konuşmada tavrı, tarzından daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı. Şenol Hocamız, takıma oyuncu bulmakta zorlanıyor. Yerli hocaların gittikleri takımlarda Türk oyuncu oynatmalı. Hoca sol bek bulamıyorum, getirin oynatacağım diyor. Bunu tüm Türk hocalara söylüyor.'' şeklinde konuştu.

''Hiç merak etmesin benim vizyonum var''

Kendisi hakkında 'visyonu yok' eleştirilerine yanıt veren Çebi, ''Bazen sosyal medyada 'vizyonu yok' diyorlar. Hiç merak etmesin benim vizyonum var. Bazen covid'den dolayı şehri terk edenler gittikleri köylerden "vizyonu yok" mesajlar atıyorlar. Beşiktaş'ın iyiye gittiğini görecekler. Bunu camiaya taahhüt olarak veriyorum.'' dedi.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

- Türkiye'de 3-5 tane yabancı hakemin maç yönetmesini isterim. Yabancı hakem istiyorum. %100 değil, aralara katılmış, serpiştirilmiş şekilde isterim. Birilerine 'Örnek alın.' diyebileceğimiz hakemler olursa desteklerim. Örnekleme yapılabilmesi açısından katkısı olacağını düşünüyorum.

- Basketbolda geçen sezon 2.5-3 milyon euro ile faaliyet gösteren bir takımımız varken şu an 1 milyon euro bütçe ile oynuyoruz. Kendi özkaynağınız ve denk bütçe ile basketbolu yönetebiliyorsak iyi iş yapmış oluyoruz. Spor yasası konusunda sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletmiştim. Gelir-gider arasındaki bilinçli bir şekilde fark varsa bundan sorumlu olunmasını istiyorum.

- Bizim yapmış olduğumuz olay, geçen sene 2.5-3 milyon euro ile faaliyet gösterdi. Biz bunu 1.5'a indirdik. Bu sene 1 milyona çektik. İki Amerikalı bul, 500 bin dolar ver. Böylesi Beşiktaş'a ve Türk sporuna hizmet anlamına gelmez.

- Takımı çok gençleştirdik. 8-10 milyon euro aşağı doğru bütçesini aldık. 10 taneden 1-2 tanesi eksik olabilir. 7-8 tanesini kazanmak da başarıdır. Rosier'i başarılı buluyorum. 650 bin euroya oynatıyoruz. Daha evvel oynayanların fiyatı 2-3 katıdır. Beşiktaş'ı güzel günler bekliyor.

- Dünyanın her yerinde pandemi artıyor ancak futbola gelmedi. FIFA-UEFA falan ekonomik anlamda kulüpleri rahatlatacaktı. Bir futbolcu parasını alamadığı zaman, tekrardan eski düzene dönüyoruz. Bu sürecin yükü, kulüplerin sırtına yüklenmiş. Kamuoyuna hem FIFA'yı hem de TFF'yi şikayet ediyorum! Benim sorunumu çözeceksin.

- Bankalarla yapılan sözleşmelerin düzenlenmesi, revize edilmesi için uğraşıyorum. Bir noktaya kadar gelindi. Beşiktaş'ım adına diyorum ki 'Ben buradayım'. Bankalara verdiğim sözlerden ötürü borçlar tasfiye olana kadar görevime devam edeceğim.

- Beni itibarsızlaştırarak, beni yorarak göndermek isteyenler varsa Beşiktaş'a ihanet etmiş olurlar. Varsa akılları, fikirleri ben buradayım. Şayet Beşiktaş'a yararı varsa gelsinler, anlatsınlar. Beşiktaş Başkanı'nı itibarsızlaştırarak bir yere varamazlar. Çok şükür, aklı selim çoğunluk hala yanımda. Ağabeylerime, kardeşlerime, derneklerime ve taraftarıma çok teşekkür ediyorum. Huzurlu olsunlar, rahat olsunlar. Beşiktaş'ı çok güzel günler bekliyor.