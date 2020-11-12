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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan bize tazminat ödeyecek

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AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan Karabağ'da, Ermenistan'ın meydana getirdiği zararı uluslararası mahkemeye taşıyacaklarını söyledi. Aliyev, "Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek" dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Ermenistan’ın Karabağ'da neden olduğu zararın, uluslararası mahkemeye taşınacağını söyledi.

'Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek'

Verilen zararı "vandalizm ve askeri suç" olarak ifade eden Aliyev, "Kurtarılan topraklarda, konutlar, okullar, hastaneler, kamu binaları, tarihi anıtlar, atalarımızın mezarları ve camilerde dahil binaların yüzde 99'u yıkılıyor. Ermenistan verdiği zarar için tazminat ödeyecek" dedi.

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