Tunç Soyer'den deprem çağrısı: Ortak akıl siyasete kurban edilmemeli

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depremi sonrası kentteki durumu değerlendirdi. Soyer, "Önceliğimiz depreme hazırlık; ortak akıl siyasete kurban edilmemeli" açıklaması yaptı.

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Deprem gerçeğini bir kez daha hatırlatan İzmir depreminin ardından kentte son durumu aktaran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, T24'ten Murat Sabuncu'ya olası bir depreme karşı hazırlık yapıldığını anlattı.

"Ortak akıl siyasete kurban edilmemeli"

Belediyelerin çalışmaları ve yardım kampanyaları ile olası depremlere hazırlık planlarından bahseden Soyer, "Önceliğimiz depreme hazırlık; ortak akıl siyasete kurban edilmemeli" çağrısı yaptı.