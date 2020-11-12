Son dakika Mısır'da askeri helikopter düştü! 5'i Amerikalı 7 kişi öldü
Fransız haber ajansı AFP, Sina Yarımadası'nda bir askeri helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Helikopterde ölenlerin 5'inin Amerikalı, birinin Fransız ve birinin de Çek askeri olduğu kaydedildi. Helikopterin, Çok Uluslu Gözlem Gücü'ne ait olduğu açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin araştırıldığı aktarıldı.Abone ol
Fransız haber ajansı AFP'nin İsrailli kaynaklardan geçtiği habere göre; Sina Yarımadası'nda bir askeri helikopter düştü.
Çok Uluslu Gözlem Gücü'ne ait olduğu açıklanan helikopterde 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Ölenlerin 5'inin Amerikalı, birinin Fransız, birinin de Çek askeri olduğu kaydedildi.
Helikopterin düşme nedeninin araştırıldığı aktarıldı.