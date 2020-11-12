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Son dakika Mısır'da askeri helikopter düştü! 5'i Amerikalı 7 kişi öldü

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Fransız haber ajansı AFP, Sina Yarımadası'nda bir askeri helikopterin düştüğünü ve 7 kişinin öldüğünü duyurdu. Helikopterde ölenlerin 5'inin Amerikalı, birinin Fransız ve birinin de Çek askeri olduğu kaydedildi. Helikopterin, Çok Uluslu Gözlem Gücü'ne ait olduğu açıklandı. Helikopterin düşme nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

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Fransız haber ajansı AFP'nin İsrailli kaynaklardan geçtiği habere göre; Sina Yarımadası'nda bir askeri helikopter düştü.

Çok Uluslu Gözlem Gücü'ne ait olduğu açıklanan helikopterde 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

Ölenlerin 5'inin Amerikalı, birinin Fransız, birinin de Çek askeri olduğu kaydedildi.

Helikopterin düşme nedeninin araştırıldığı aktarıldı.

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