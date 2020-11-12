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Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ordu'da 8 kişiyi öldüren seri katilden şok sözler

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ORDU'da farklı tarihlerde 8 cinayet işlediği ve gasp yaptığı öne sürülen sanığın, 2 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılandığı iki ayrı davanın görülmesine devam edildi

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Akkuş ilçesinde 2018 yılında "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme"  suçlarını işlediği iddia edilen ve Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda  tutuklu bulunan Mehmet Ali Ç'nin, aynı ilçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde Hasan  Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Sanığın "hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla yargılandığı  davanın duruşması, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirildi. Duruşmada, sanıkla Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)  aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Suçlamaları kabul etmedi
Sanık Mehmet Ali Ç, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini  belirterek, söz konusu kişiyi öldürmediğini ileri sürdü. Sanığın, bir diğer duruşmada ise Akkuş ilçesi Ormancık Mahallesi'nde  Dursun Kurt'un öldürülmesiyle ilgili "yangın çıkartmak suretiyle eziyet  çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

"Adam öldürmek insanlık dışı bir şey"
Söz verilen Mehmet Ali Ç, Dursun Kurt'un teyzesinin eşi olduğunu  anlatarak, "İnsan eniştesini öldürür mü? Adam öldürmek insanlık dışı bir şey.  Ölen kişilerle ilgili sorumlu olmadığım halde aleyhime deliller toplanarak  dosyalar hazırlandı. Yanlı bir şekilde işlem yapılmıştır." şeklinde savunma  yaptı. Sanık, suçsuz olduğunu iddia ederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, her iki dosyadaki eksik hususların giderilmesini  kararlaştırıp duruşmaları erteledi.

Ne olmuştu
Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi'nde 9 Ağustos 2018'de bir evden gasp  yapıldığı ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla gözaltına  alınan Mehmet Ali Ç, "yağma, hırsızlık ve kasten öldürme" suçlamasıyla  tutuklanmıştı. Olayla bağlantılı oldukları iddia edilen ve Mehmet Ali Ç'nin evinde  yakalanan Y.F.G. ve F.A. ise hakimlikçe serbest bırakılmış, Samsun'da şarküteri  işleten ortağı M.T. de tutuklanmıştı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Mehmet Ali Ç. hakkında 8 kişiyi  farklı tarihlerde öldürdüğü iddiasıyla 5, gasp olaylarıyla ilgili de bir olmak  üzere 6 dosya hazırlanmıştı.

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