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Zeytinburnu'nda banka şubesine sopalı saldırı

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ZEYTİNBURNU'nda bir kişi, elinde getirdiği sopayla banka şubesinin camlarına vurarak zarar verdi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, öğle saatlerinde Yenidoğan Mahallesi, 58. Bulvar üzerinde bulunan banka şubesinde meydana geldi. Banka şubesinin önüne elinde sopayla gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle bağırdıktan sonra sopayla banka camlarına vurmaya başladı.

Saldırganın içeri girmemesi için kapıyı tutan güvenlik görevlisi ve çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Banka şubesinin camları zarar görürken, olay yerine gelen polis ekipleri sopalı saldırganı gözaltına aldı. Yaşanan saldırı anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

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