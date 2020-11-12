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PKK armasına benzetilen görsel! Küçükçekmece Belediye Başkanı'ndan eleştirilere yanıt

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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, PKK armasına benzetilen parktaki görsellerle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Çebi, "Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum." diye konuştu.

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Küçükçekmece Belediyesi tarafından yeniden düzenlemesi yapılan Atatürk Parkı'nda 'PKK armasına benzetilen renklerle' yıldız yerleştirildiği yönünde tartışmalar başladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve parktaki yıldız kazıtıldı. Söz konusu parkla ilgili eleştiri oklarının hedefindeki isim Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, hakkındaki eleştirilere İBB Meclisi'nde cevap verdi.

"Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldız..."

Parka konulan yıldızın iyi niyetle yerleştirildiğini vurgulayan Çebi, şöyle konuştu: Bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya konulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algıyı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum. Siyaset, yanlış da olsa bunların üzerinde tepinme işi değildir.

Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz?

"Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz?"

Sarı renkten kırmızı renkten vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya konulan yıldız, tamamen iyi niyetle konulmuştur.

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