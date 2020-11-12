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Yıldırım Şimşek kimdir nereli Çukur'a geldi Yıldırım Şimşek dizileri

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Ekranların fenomen olan dizisi Çukur'un kadrosuna yeni bir isim daha geliyor. 4 sezondur devam eden diziye başarılı oyuncu Yıldırım Şimşek de dahil oldu. Dizide Namık karakterine hayat veren oyuncu daha önce Elimi Bırakma dizisinde rol almıştı.

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 Diziye 'Namık' karakteriyle katılacak olan Yıldırım Şimşek dengeleri değiştirecek. Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizilerde rol alan Yıldırım Şimşek "Çukur"un ekibine dahil oldu. Gökhan Horzum'un yazdığı Ay Yapım imzalı dizide Namık rolüne hayat verecek. Yıldırım Şimşek kimdir? Yıldırım Şimşek hakkındaki bilgiler...

Yıldırım Şimşek kimdir: Yıldırım Şimşek, 1969 yılında Ankara'da doğdu. 2001 yılında Hiçbir Yerde dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Şimşek, ardından Deniz Yıldızı, Çarpışma, Elimi Bırakma ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda rol al aldı.

Namık karakterinin dost mu, düşman mı olduğu ise henüz net değil.

Çukur'un konusu nedir: İstanbul'un en belalı mahallerinden Çukur'un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur'u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur'a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur'u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. "Ölene kadar mutlu" olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur'un ve Yamaç'ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç'ın Çukur'daki geleceği ve Sena'nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

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