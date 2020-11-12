BIST 1.278
DOLAR 7,72
EURO 9,12
ALTIN 467,42
HABER /  EKONOMİ
ADV Prestijli ofislerde işinizi merkeze alın
ADV Boyner'den muhteşem Kasım fırsatı

İslam Memiş şiddetle tasviye etti: Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek

ADV 9-10-11-12 Kasım Var Var İndirimleri

Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşa şiddetle gümüş alma tavsiyesinde bulundu. Memiş sosyal medya paylaşımında "Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek" dedi.

Abone ol

2020 yılının mart ayında gümüş gram fiyatı 3 lira seviyelerindeyken her fırsatta gümüş yatırımı yapmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş bu uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

"Bir gün herkes gümüş alsaydım diyecek''

Bir hafta önce 7 TL seviyesinin üzerinde olan gümüş gram fiyatı Merkez Bankası Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerindeki değişikliklerle birlikte sert düşüşe geçti. Para piyasalarında meydana gelen son hareketlerden sonra elindeki mevcut yatırımı değerlendirmek isteyen vatandaşa İslam Memiş Twitter üzerinden seslendi. İslam Memiş söz konusu paylaşımında "Bir gün herkes gümüşün kral olduğunu anlayacak. Bir gün kimse fiziki gümüş bulamayacak. İşte o gün keşke alsaydım diyecek" yazdı.

Memiş ayrıca çevrenizde yatırım yapmak isteyen sevdiğiniz kişilere yapacağınız en büyük iyiliğin gümüş aldırmak olacağını da ekledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Bayraklı'da deprem sonrası ev sahibinden kiracısına inanılmaz teklif
Kritik analiz! Joe Biden'ın başkanlığında, İncirlik'teki nükleer bombalar taşınacak mı?
PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu etkisiz hale getirildi
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan istifa edecek mi? İlk kez konuştu
Kremlin'den çarpıcı açıklama: Putin, Erdoğan'ın yapıcı yaklaşımını çok takdir ediyor
Dolar sert çakıldı! Türk Lirası değer kazanmaya başladı piyasalar rahatlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Ordu'da 8 kişiyi öldüren seri katilden şok sözler
Samet Aybaba sözleşmeye imzayı attı
2'nci transfer ve tescil dönemi belli oldu
Tunç Soyer'den deprem çağrısı: Ortak akıl siyasete kurban edilmemeli
Muğla'dan korkunç haber! Kız arkadaşını öldüren astsubay intihar etti
Ekin Uzunlar kimdir nereli? Kemençe ustası Ekin Uzunlar yaşı kaç
Yorumlar