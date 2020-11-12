İslam Memiş şiddetle tasviye etti: Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek

Ünlü Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş vatandaşa şiddetle gümüş alma tavsiyesinde bulundu. Memiş sosyal medya paylaşımında "Bir gün herkes keşke gümüş alsaydım diyecek" dedi.

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2020 yılının mart ayında gümüş gram fiyatı 3 lira seviyelerindeyken her fırsatta gümüş yatırımı yapmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunan Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş bu uyarılarına bir yenisini daha ekledi.

"Bir gün herkes gümüş alsaydım diyecek''

Bir hafta önce 7 TL seviyesinin üzerinde olan gümüş gram fiyatı Merkez Bankası Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerindeki değişikliklerle birlikte sert düşüşe geçti. Para piyasalarında meydana gelen son hareketlerden sonra elindeki mevcut yatırımı değerlendirmek isteyen vatandaşa İslam Memiş Twitter üzerinden seslendi. İslam Memiş söz konusu paylaşımında "Bir gün herkes gümüşün kral olduğunu anlayacak. Bir gün kimse fiziki gümüş bulamayacak. İşte o gün keşke alsaydım diyecek" yazdı.

Memiş ayrıca çevrenizde yatırım yapmak isteyen sevdiğiniz kişilere yapacağınız en büyük iyiliğin gümüş aldırmak olacağını da ekledi.