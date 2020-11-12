BIST 1.295
DOLAR 7,85
EURO 9,28
ALTIN 470,72

Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları

Bankada parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler için en yüksek faiz oranı veren bankalar belli oldu.

Mevduat bankaları son aylarda faizleri yükseltmeye başladı. Hoş geldin faizi adı altında verilen ve sadece birkaç ay geçerli olan faizi seçmek yerine daha yüksek faizi sürekli olarak sunan bankaları tercih etmek gerekiyor.

116

TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı. Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.

216

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." dedi.

İşte en yüksek faizi veren bankalar...

316

CepteTeb

Tutar: 100 bin lira

Vade: 32 Gün

Faiz: Yüzde 15.50

32 günlük getirisi: 1299 lira

416