Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları

TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı. Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.