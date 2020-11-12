Bankada parası olanlar dikkat! İşte en yüksek faiz oranları
Bankada parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler için en yüksek faiz oranı veren bankalar belli oldu.
Mevduat bankaları son aylarda faizleri yükseltmeye başladı. Hoş geldin faizi adı altında verilen ve sadece birkaç ay geçerli olan faizi seçmek yerine daha yüksek faizi sürekli olarak sunan bankaları tercih etmek gerekiyor.
TL mevduatlara ödenen faizlerden, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için daha önce yüzde 15 olan stopaj yüzde 5’e, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan stopaj yüzde 3’e düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj ise sıfırlandı. Bankada paranız varsa mevduatınızı sabit rakamdan değil yükseltilmesini talep edin. Az olsa da bankacıların faizi artırma yetkisi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Vatandaşlarımızdan tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum. Yatırım yapıldığında en yüksek kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm STK'larla yakın işbirliği halinde hareket ediyoruz." dedi.
İşte en yüksek faizi veren bankalar...
CepteTeb
Tutar: 100 bin lira
Vade: 32 Gün
Faiz: Yüzde 15.50
32 günlük getirisi: 1299 lira