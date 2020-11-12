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Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın testi pozitif çıktı

İhlas Haber Ajansı
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OSMANİYE'nin Kadirli İlçe Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan'ın korona virüs testi pozitif çıktı.

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Korona virüse yakalanan Başkan Tarhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup 14 günlük karantina sürecini evimde geçireceğim. Sağlık durumum gayet iyi. Kadirli için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Covid-19 salgınının arttığı bugünlerde maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim ve kurallara uymaya özen gösterelim" dedi.

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