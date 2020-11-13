Muavin rezaleti! İstanbul'da feribotta hava aldırma bahanesiyle dışarı çıkarıp bakın ne yaptı
Otobüs muavinleri skandalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da feribot ile Eminönü'nden Harem'e giden bir feribotta yolcu otobüsünün muavini genç kıza tecavüz ettti.
İSTANBUL'dan Kahta'ya gitmek için annesiyle birlikte otobüse binen genç kız dehşeti yaşadı. Otobüsün Eminönü'nden Harem'e geçmek için bindiği feribotta muavin tarafından 'hava alma' bahanesiyle otobüsten çıkarıldı. Annesi, kızına ne olduğunu sorunca hayatının şokunu yaşadı.
Geçtiğimiz Ağustos ayında zeka engeli bulunan genç kız ve annesi İstanbul'dan Kahta'ya gitmek için bir otobüse bindi. Eminönü'nden Harem'e gitmek üzere araçlı vapura binen otobüs içindeki yolcular inerek feribotun üst kısmına geçti.
Araçta genç kız ve annesi kaldı. Anne, kızının dışarı çıkmasına karşı çıktı.
Bu sırada otobüste muavin olarak çalışan Mehmet Erkan Ö. müştekinin yanına gelerek genç kızın hava alması için kendisine göz kulak olabileceğini söyledi. Anne de bunu kabul ederek mağdur genç kızı otobüsten çıkardı.