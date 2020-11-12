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Emniyetteki işlemleri sürüyor! Edirne'de FETÖ şüphelisi avukat gözaltına alındı

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EDİRNE'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan avukat gözaltına alındı.

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Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan avukat, gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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