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Yeni Dağlık Karabağ kararnamesi yayımladı! Putin imzaladı

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü askerlerinin en az yılda iki kere değiştirileceğine dair kararnameyi imzaladı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle imzalanan anlaşmaya istinaden Dağlık Karabağ'da ateşkesin korunması ve barışın desteklenmesi amacıyla 'Dağlık Karabağ'da Barışın Desteklenmesine İlişkin Önlemler Hakkında Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

Askerler yılda en az iki kere değiştirilecek

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınladığı resmi internet sitesinde yer alan kararnameye göre Dağlık Karabağ'da görev yapacak Rus barış gücü askerleri yılda en az iki kere değiştirilecek.

Askeri araçlar da değiştirilecek

Bununla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'na talimat verilirken kararname uyarınca bakanlık, kullanım sürelerinin dolması ve teknik olarak ihtiyaç görülmesi halinde barış gücü askerleri tarafından kullanılan askeri araçları da değiştirecek.

Ek ödenek, teminat ve tazminat ödenecek

Rusya hükümeti, verilen talimata göre barış gücü birliğinin faaliyetlerinden doğan giderlerin finansmanını sağlayacak, aile bireyleri de dahil olmak üzere askerlere ek ödenek, teminat ve tazminat ödenecek. 

Ermenistan'a iki uçak asker ve ekipman daha gönderildi

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askerlerini ve teknik araçları taşıyan iki İl-76 uçağının daha Ermenistan'a gittiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasına göre 10 Kasım'dan bu yana toplamda 750'den fazla askeri, zırhlı personel taşıyıcılar, yüksek hareket kabiliyetine sahip yük araçları ve teknik destek araçları da dahil 110'dan fazla teknik araç Ermenistan'a ulaştırıldı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın 3. maddesi uyarınca Dağlık Karabağ'daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru boyunca toplamda 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel araçtan oluşan Rus barış gücü konuşlandırılacak.

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