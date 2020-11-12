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Ahmet Ağaoğlu: Alexander Sörloth'ta ilk hak bizim

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Almanya'nın Leipzig Kulübü'ne transfer olan golcü oyuncuları Alexander Sörloth'un Türkiye'ye dönmesi halinde ilk hakkın Trabzonspor Kulübünde olduğunu söyledi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin Sörloth'u ara transferde kadrolarına katmak istediklerine yönelik basında çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Sörloth'un Türkiye'ye kiralık veya satılık olarak gelmesi gibi bir durum söz konusu olduğu takdirde ilk hak Trabzonspor Kulübündür." diyen Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü, bu hakkını kullandığı takdirde Sörloth, Trabzonspor Kulübünden başka hiçbir kulübe gidemez. Bu, uzun süre tartışılarak koydurduğumuz bir maddeydi. Hatta satışta çıkan en son pürüz de diyebiliriz buna. Bu yüzden süreç dahi uzamıştır." ifadesini kullandı.

Sörloth'un menajerinin ismi ve ülkesinin yanlış yazıldığını da dile getiren Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu oyuncunun menajeri Norveçli Morten'dir. Sörloth, gittiği zaman belirli bir süre orada adaptasyon sorunu yaşayacağını biliyordu. 7-8 maç oynadı. Leipzig gibi takımda ilk 11 de hemen kendisine yer bulamadı diye dönüp başka bir takım arayışına girecek yapıda bir oyuncu değil. Sabırlı ve savaşçı bir futbolcudur. Belirli bir süre geçtikten sonra Yusuf Yazıcı gibi takımda kendisine yer bulacak olup adından söz ettirecektir. Sörloth, savaşçı bir yapıya sahip oyuncudur. Ben bu çıkan haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıttığına da inanmıyorum."

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