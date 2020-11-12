Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu
Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.Abone ol
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kaleci Ersin Destanoğlu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.
Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında forma giyemeyecek.
PFDK, Gençlerbirliği futbolcusu Mattias Johansson'a 3 maç men cezası verdi.