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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun cezası belli oldu

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Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Ersin Destanoğlu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören kaleci Ersin Destanoğlu, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldı.

Ersin Destanoğlu, Süper Lig'de oynanacak Başakşehir ve Fenerbahçe müsabakalarında forma giyemeyecek.

PFDK, Gençlerbirliği futbolcusu Mattias Johansson'a 3 maç men cezası verdi.

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