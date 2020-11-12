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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 35 gözaltı

Anadolu Ajansı
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GAZİANTEP'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.

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GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli, 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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