Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu 35 gözaltı
GAZİANTEP'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 5'i tutuklandı.Abone ol
GAZİANTEP İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre; uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şüpheli, 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 86 gram uyuşturucu, 131 uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 97 fişek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı, üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.