Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin: Aşı aralık ayının ortasında uygulanmaya başlanacak

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Alman BioNTech firmasının kurucularından Profesör Dr. Uğur Şahin, dünya genelinde ilk aşının aralık ayı ortalarında hastalara uygulanabileceğini söyledi.

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90’dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

Sky News'in haberine göre; Prof. Dr. Uğur Şahin, aşı sayesinde Avrupa ve ABD'de hayatın gelecek yılın ortasına kadar normale dönebileceğini söyledi.

Aralık ortasında uygulanmaya başlanacak olan aşının salgında ani bir değişikliğe sebep olmayacağını açıklayan Şahin, zor bir kışın bizleri beklediğini de dile getirdi.

"Aşının tedariki aralık ortasından önce olmayacak"

İlk aşılanma tarihinin ülkelerin aşıya zamanında lisans verip vermemesine bağlı olacağını söyleyen Şahin, "Aşı tedariki için en erken zaman aralık ortasından önce olmayacaktır" dedi.