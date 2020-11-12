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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (12 Kasım 2020)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11.233'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 404.894'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 88 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 2181 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2181 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 346 bin 794 yükseldi. Toplam test sayısı 15 milyon 713 bin 891, ağır hasta sayısı ise 3230'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün tespit edilen 2.841 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış devam ediyor. Artan hasta sayısını düşürecek olan hareketliliği ve teması azaltarak tedbirlere beraberce uymaktır. Maske ile virüs yükünü düşürelim'' ifadelerini kullandı.

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