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Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı
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Antalyaspor'da üç futbolcu ile bir kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sonucunda, üç oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada; testleri pozitif çıkan dört kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.

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