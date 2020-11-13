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Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında paramparça oldu

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. haftasın Barcelona'ya 42 sayı farkla 97-55 mağlup oldu.

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 8. hafta maçında İspanya'nın Barcelona ekibi ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 97-55 kazandı.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

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