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Kayseri'de koronavirüs alarmı! İl Sağlık Müdürü uyardı: Kritik noktaya gidiyoruz

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı koronavirüs paylaşımında, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim” uyarısında bulundu.

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Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda vatandaşları koronavirüs salgınına karşı uyardı. Benli, "Kayseri kritik noktaya doğru gidiyor. Lütfen kendimize gelelim. Hareketliliğimizi azaltalım. Mecburiyet olmayan durumlarda evimizden ayrılmayalım. Hafta sonları evimizden dışarı çıkmayalım. Karşılaştığımız herkesi virüs taşıyormuş gibi düşünerek hareket edelim” diyerek, salgının yayılma hızına dikkat çekti.

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