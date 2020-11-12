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Denizli'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan plakasız minibüsten iki çocuk çıktı

Anadolu Ajansı
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DENİZLİ'de lastikleri kapanla patlatılarak durdurulan, camlarına film takılmış plakasız minibüsün 13 ve 14 yaşlarındaki iki çocuk tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. 

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DENİZLİ'de polis ekipleri, uygulama noktasında camlarındaki film nedeniyle içi görünmeyen plakasız minibüsü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan minibüs, kent merkezi yönüne kaçmaya başladı. Yaklaşık 15 kilometre kaçan ve çevreyolunda ilerleyen minibüs, Yenişafak Mahallesi 1166 Sokak'ta ekiplerin yola serdiği kapanla lastikleri patlatılarak durduruldu.

Araçtan inerek kaçmaya başlayan 13 ve 14 yaşlarında iki çocuk yakalandı. 'Çekme belgeli' minibüsün aracı kullanan 13 yaşındaki çocuğun babasına ait olduğu öğrenildi. 

Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken; içinde bakır kabloların da bulunduğu minibüs, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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