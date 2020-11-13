Mustafa Sarıgül, partisini 17 Kasım’da kuruyor! A Takımı'nda kimler var?

2019 yerel seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı olan ancak yarışı kaybeden eski Mustafa Sarıgül yeni parti kuruyor. Türkiye Değişim Hareketi 17 Kasım Salı günü kuruluşunu ilan ediyor.

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CHP'den ayrıldıktan sonra 31 Mart 2019 seçimlerinde DSP'den Şişli Belediye Başkan Adayı olan ancak yarışı kaybeden eski Mustafa Sarıgül'ün lideri olduğu, Türkiye Değişim Hareketi 17 Kasım Salı günü kuruluşunu ilan ediyor.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Türkiye Değişim Hareketi (TDH) birinci kurucular kurulu toplantısı o gün Ankara’da Marriot Otel’de gerçekleştirilecek. Parti programı ve tüzük hazırlığını tamamlayan TDH’liler Aralık ayında parti kuruluş dilekçesini verecek.

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Kurucular Kurulu’nun 40 kişi olacağı kaydedilirken TDH’nin İstanbul İl Başkanı’nın Yusuf Polat, Ankara İl Başkanı’nın Deniz Kaya ve İzmir İl Başkanı’nın ise Akif Akar olacağı öğrenildi.

TDH’nin genel sekreterliğini, eski CHP milletvekili Hasan Aydın üstlenecek.